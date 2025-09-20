ua en ru
Сб, 20 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Баллистика, "Шахеды" и крылатые ракеты: главное о массированном ударе по Украине

Суббота 20 сентября 2025 06:08
UA EN RU
Баллистика, "Шахеды" и крылатые ракеты: главное о массированном ударе по Украине Фото: враг очередная массированная атака на Украину (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация в ночь на субботу, 20 сентября, в очередной раз осуществила комбинированный удар по Украине. В ряде городов раздавались мощные взрывы.

РБК-Украина рассказывает все, что известно о ночном ударе.

Главное:

  • россияне ночью атаковали "Шахедами", а под утро запустили баллистику и крылатые ракеты
  • под ударами были как минимум Днепр, Павлоград и Николаев
  • часть ракет пролетела всю страну на Запад Украины

Чем били россияне

Дроны

По данным Воздушных сил, враг почти в течение всей ночи атаковад Украину беспилотниками. По информации мониторинговых пабликов в Telegram, в общей сложности, вероятно, россияне запустили порядка сотни БПЛА.

Ударные дроны фиксировались во многих областях. Сообщалось о массовом налете на Павлоград, Днепр и Николаев.

Баллистика

Уже под утро на фоне дроновой атаки россияне осуществили баллистические залпы. На данный момент известно о взрывах в Павлограде и Николаеве, военные сообщали о движении скоростных целей в их направлении.

Известно, что в Николаеве по крайней мере пока без пострадавших.

Крылатые ракеты

Также с утра в воздушное пространство Украины вошли крылатые ракеты. Предварительно, запущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС и Ту-160, которые, как писали мониторинговые паблики, взлетали с аэродромов "Оленья" и "Энгельс".

Ракеты несколькими группами залетали с разных направлений. Предположительно, основной удар пришелся на Днепр. Там, по данным местных каналов, проблемы со светом и водой после прилетов.

Как сообщил мэр Борис Филатов, россияне попали ракетой по многоэтажке.

Кроме того, часть ракет долетела до западных регионов Украины, в частности, до Львовской и Черновицкой областей.

При подготовке материала использовались данные Воздушных сил и информация от местных властей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Николаев Павлоград Днипро Война в Украине
Новости
Три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии
Три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город