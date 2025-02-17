В Запорожье были слышны взрывы, в области работает ПВО

В районе города Запорожье этой ночью, 17 февраля, были слышны взрывы. В области ведется работа сил и средств противовоздушной обороны из-за очередной вражеской атаки.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова и "Суспільне Запоріжжя ".

Чиновник еще около половины третьего часа ночи рассказал о взрывах в Запорожской области.

Впоследствии он проинформировал, что в регионе ведется боевая работа по отражению воздушной атаки. И призвал местных жителей не покидать укрытий до отбоя тревоги.

"Работает наша ПВО. Будьте в безопасности до отбоя", - говорится в публикации главы ОВА в Telegram-канале.

А уже примерно в 03:54 стало известно о взрывах, которые были слышны в городе Запорожье.

При этом запорожские паблики высказывают предположение, что они могут быть связаны с работой ПВО в регионе.

Добавим, в 01:15 в Воздушных силах сообщали о ракетной опасности для Запорожской области.

И почти в то же время руководитель ОВА писал в сети об угрозе ударных беспилотников противника по Запорожской области.

Обновлено: из-за обстрела произошел пожар

Позже глава Запорожской ОВА рассказал о пожаре в результате вражеской воздушной атаки. Она произошла в нежилом здании, и, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"Экстренные службы уже направляются на место", - добавил чиновник.

Он также обнародовал кадры пожара. Не уточнив при этом, где именно произошло возгорание.

Ночная воздушная атака

Напомним, вечером 16 февраля российские оккупанты запустили ударные дроны в сторону Украины, и БПЛА заходили с разных направлений.

Уже ночью в Киеве на фоне дроновой атаки были слышны взрывы, сообщалось о работе ПВО в столице и в Киевской области.

Кроме того, враг атаковал Харьков "Шахедами", и в городе были взрывы, "прилеты" фиксировались в двух районах. По последним данным о последствиях воздушной атаки, пострадали три человека (получили острую реакцию на стресс), также есть возгорание хозяйственного сооружения, повреждены жилые дома.