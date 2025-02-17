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В Киеве сбивают вражеские беспилотники, были слышны взрывы

Киев, Понедельник 17 февраля 2025 00:45
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В Киеве сбивают вражеские беспилотники, были слышны взрывы Фото: в Киеве работает ПВО по вражеским дронам (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве этой ночью, 17 февраля, были слышны взрывы. В столице продолжается работа сил и средств противовоздушной обороны из-за вражеской атаки с применением беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"В столице работает ПВО по вражеским БпЛА", - говорится в публикации чиновника в Telegram-канале в 00:36.

Также жителей столицы призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Отметим, что около половины первого ночи в районе города Киев раздавались взрывы. В пабликах тогда писали предположение, что они связаны с работой ПВО.

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram, продолжается работа ПВО на Оболони и на левом берегу столицы.

"На Оболони и на левом берегу столицы работают силы ПВО по враждебным БпЛА. Оставайтесь в укрытиях!" - написал городской голова.

Добавим, что в Киевской области также сбивают вражеские беспилотники.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в публикации Киевской областной военной администрации (КОВА) в сети.

Также в администрации напомнили местным жителям о важности соблюдать правила информ-тишины.

"Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - добавили в КОВА.

Ночная воздушная атака

Как сообщалось ранее, вечером накануне, 16 февраля, из-за угрозы БПЛА противника в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Военные фиксировали проникновение ударных дронов противника в воздушное пространство страны как с северного, так и южного направлений.

Сирена из-за воздушной тревоги звучала и в Киеве из-за угрозы дронов-камикадзе российских оккупантов.

Добавим, что в Воздушных силах ранее предупреждали об угрозе ракетных атак врага с применением баллистического вооружения. А также фиксировали пуски КАБ на Сумскую область.

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Киев ПВО Взрывы Атака дронов
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