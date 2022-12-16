В Киевской области обломки сбитой ракеты упали на жилые дома: подробности

В Броварской общине Киевской области обломки сбитой российской ракеты упали на частные жилые дома. Никто из гражданских не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Броваров Игоря Сапожко.

"Полицейские осматривают место происшествия и фиксируют последствия обстрела агрессором. Спасибо силам противовоздушной обороны за отличную работу", - добавил Небитов.

Как пишет начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, ракету перед этим уничтожила ПВО. К счастью, пострадавших нет.

"На огородах - воронки от вражеского металлолома. Сейчас на месте работают специалисты всех экстренных служб", - добавляет городской голова.

Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря в режиме онлайн. Также в ряде городов и областей заявили об отключении света и проблемах с водоснабжением.

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