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В Киевской области обломки сбитой ракеты упали на жилые дома: подробности

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Пятница 16 декабря 2022 11:02
В Киевской области обломки сбитой ракеты упали на жилые дома: подробности Фото: в Киевской области обломки сбитой ракеты упали на жилые дома (t.me/Igor_Sapozhko)
Автор: Сергей Пышкин

В Броварской общине Киевской области обломки сбитой российской ракеты упали на частные жилые дома. Никто из гражданских не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Броваров Игоря Сапожко.

По словам Сапожко, повреждения получили крыши трех зданий и заборы.

"На огородах - воронки от вражеского металлолома. Сейчас на месте работают специалисты всех экстренных служб", - добавляет городской голова.

Фото: в Киевской области обломки сбитой ракеты упали на жилые дома (t.me/Igor_Sapozhko)

Как пишет начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, ракету перед этим уничтожила ПВО. К счастью, пострадавших нет.

"Полицейские осматривают место происшествия и фиксируют последствия обстрела агрессором. Спасибо силам противовоздушной обороны за отличную работу", - добавил Небитов.

В Киевской области обломки сбитой ракеты упали на жилые дома: подробности

Фото: в Киевской области обломки сбитой ракеты упали на жилые дома (t.me/andrii_nebytov)

Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря в режиме онлайн. Также в ряде городов и областей заявили об отключении света и проблемах с водоснабжением.

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