Посредничество в обмене пленными и не только. Зеленский провел переговоры с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем стало посредничество Турции в обмене пленными между Украиной и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

По словам Зеленского, разговор с Эрдоганом был очень содержательным. В частности, президент Украины поблагодарил коллегу за сотрудничество во многих сферах, в том числе и оборонной.

"У нас есть общие проекты - уже успешные, и в этом году должны сделать еще больше для усиления наших государств, наших народов", - отметил Зеленский.

Также он подчеркнул, что безопасность в черноморском регионе много в чем зависит от сотрудничества двух государств. И Украина благодарна за поддержку работы морского экспортного коридора, через который провели уже более 14 млн тонн грузов (около полтысячи судов).

В ходе переговоров обсуждалась и работа над формулой мира. Представитель Турции был приглашен на встречу на уровне советников, которая пройдет в Швейцарии.

"Отдельное внимание - пункту формулы мира о возвращении всех пленных и депортированных. Сегодня я обсудил это и с президентом Турции. Возвращение украинских детей, похищенных россиянами. Возвращение пленных и всех тех, против кого репрессии на оккупированной территории, в частности в Крыму. Очень важно посредничество Турции, чтобы можно было освободить и крымских татар, и всех остальных, кого удерживают в российской неволе", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, 19 декабря в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил о бездействии своего турецкого коллеги в вопросе обмена пленными между Украиной и РФ.

Он отмечал, что Эрдоган не показал результата для того, чтобы освободить пленных крымчан.