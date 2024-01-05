ua en ru
Пт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Посредничество в обмене пленными и не только. Зеленский провел переговоры с Эрдоганом

Киев, Пятница 05 января 2024 20:31
UA EN RU
Посредничество в обмене пленными и не только. Зеленский провел переговоры с Эрдоганом Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем стало посредничество Турции в обмене пленными между Украиной и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

По словам Зеленского, разговор с Эрдоганом был очень содержательным. В частности, президент Украины поблагодарил коллегу за сотрудничество во многих сферах, в том числе и оборонной.

"У нас есть общие проекты - уже успешные, и в этом году должны сделать еще больше для усиления наших государств, наших народов", - отметил Зеленский.

Также он подчеркнул, что безопасность в черноморском регионе много в чем зависит от сотрудничества двух государств. И Украина благодарна за поддержку работы морского экспортного коридора, через который провели уже более 14 млн тонн грузов (около полтысячи судов).

В ходе переговоров обсуждалась и работа над формулой мира. Представитель Турции был приглашен на встречу на уровне советников, которая пройдет в Швейцарии.

"Отдельное внимание - пункту формулы мира о возвращении всех пленных и депортированных. Сегодня я обсудил это и с президентом Турции. Возвращение украинских детей, похищенных россиянами. Возвращение пленных и всех тех, против кого репрессии на оккупированной территории, в частности в Крыму. Очень важно посредничество Турции, чтобы можно было освободить и крымских татар, и всех остальных, кого удерживают в российской неволе", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, 19 декабря в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил о бездействии своего турецкого коллеги в вопросе обмена пленными между Украиной и РФ.

Он отмечал, что Эрдоган не показал результата для того, чтобы освободить пленных крымчан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Турция Обмен пленными Реджеп Тайип Эрдоган Война России против Украины
NEWS
Буданов отреагировал на слухи о возможной гибели Герасимова в Крыму
Буданов отреагировал на слухи о возможной гибели Герасимова в Крыму
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта