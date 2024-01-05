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Посередництво в обміні полоненими і не лише. Зеленський провів переговори з Ердоганом

Київ, П'ятниця 05 січня 2024 20:31
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Посередництво в обміні полоненими і не лише. Зеленський провів переговори з Ердоганом Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Однією з тем стало посередництво Туреччини в обміні полоненими між Україною та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

За словами Зеленського, розмова з Ердоганом була дуже змістовною. Зокрема, президент України подякував колезі за співпрацю у багатьох сферах, у тому числі й оборонній.

"У нас є спільні проекти - вже успішні, і цього року маємо зробити ще більше для посилення наших держав, наших народів", - зазначив Зеленський.

Також він наголосив, що безпека у чорноморському регіоні багато в чому залежить від співпраці двох держав. І Україна вдячна за підтримку роботи морського експортного коридору, через який провели вже понад 14 млн тонн вантажів (близько півтисячі суден).

У ході переговорів було обговорено і роботу над формулою миру. Представника Туреччини було запрошено на зустріч на рівні радників, яка пройде у Швейцарії.

"Особлива увага - пункту формули миру про повернення всіх полонених та депортованих. Сьогодні я обговорив це з президентом Туреччини. Повернення українських дітей, викрадених росіянами. Повернення полонених та всіх тих, проти кого репресії на окупованій території, зокрема в Криму. Дуже важливе посередництво Туреччини, щоб можна було звільнити і кримських татар, і всіх інших, кого утримують у російській неволі", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, 19 грудня під час пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив про бездіяльність свого турецького колеги у питанні обміну полоненими між Україною та РФ.

Він зазначав, що Ердоган не показав результату для того, щоб звільнити полонених кримчан.

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