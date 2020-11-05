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В агентстві з кібербезпеки США не зафіксували втручання у вибори

США, Четвер 05 листопада 2020 06:18
В агентстві з кібербезпеки США не зафіксували втручання у вибори
Фото: голосування в США (pexels)
Автор: РБК-Україна

Агентство з кібербезпеки і інфраструктурної безпеки США поки не зафіксувало доказів іноземного втручання в вибори в 2020. Проте агентство продовжує стежити за цим.

Про це повідомляється на сайті організації.

Наразі в агентстві пильно стежать за будь-якими спробами іноземних суб'єктів будь-яким чином вплинути на поточний підрахунок голосів і остаточні результати виборів в США.

"Після того, як мільйони американців проголосували, у нас немає доказів того, що який-небудь іноземний противник був здатний перешкодити американцям голосувати або змінити результати голосування", - заявив директор агентства Крістофер Кребс.

Нагадаємо, щонайменше в трьох штатах Дональд Трамп зажадав зупинити підрахунок голосів. Аналогічні позови були направлені в суди Джорджії, Мічигану і Пенсільванії. Трамп також має намір домогтися перегляду підсумків виборів у Вісконсині, де перемогу з перевагою в 0,7% голосів здобув Джо Байден.

В Пенсільванії, Північній Кароліні і Джорджії офіційний підрахунок голосів ще не завершений, однак зараз там лідирує чинний президент США. Вирішальну роль зараз відіграє штат Невада, де попередньо лідирує Байден.

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