У чиновника конфисковали элитный внедорожник Mercedes-Benz, суд признал законность решения

Так, работники ГБР совместно с НАБУ обнаружили, что автомобиль Mercedes-Benz G400 D ценой 5,65 млн грн чиновник приобрел и оформил на мать в 2023 году. При этом ни его доходы, ни доходы матери не позволяли это сделать.

В то же время установлено, что фактически указанным авто пользовался чиновник и его близкие лица, то есть именно он мог совершать в отношении этого актива действия, тождественные праву распоряжения им.

Детали дела

Напомним, 6 июня 2024 года в Одесской области ГБР разоблачило должностных лиц миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах. За 20 тысяч долларов чиновники брались помочь уроженцу Молдовы, который сейчас находится в Украине.

Тогда по месту работы и жительства должностных лиц проведены обыски и обнаружены деньги в том числе криптовалюта, драгоценности и имущество на сумму не менее 140 млн грн. Только драгоценности жены руководителя по предварительным оценкам стоят почти 3 млн грн.

Среди прочего, у начальника обнаружили записанные на его мать элитный дом в 200 кв. метров и элитный автомобиль. У матери чиновника в собственности также находится много земельных землянок, другие дома и магазины.

11 декабря 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованным владение автомобилем стоимостью 5,6 млн грн. Также суд постановил взыскать автомобиль в доход государства.