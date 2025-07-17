У посадовця конфіскували елітний позашляховик Mercedes-Benz, суд визнав законність рішення

Так, працівники ДБР спільно з НАБУ виявили, що автомобіль Mercedes-Benz G400 D ціною 5,65 млн грн чиновник придбав та оформив на матір у 2023 році. При цьому ні його доходи, ні доходи матері не дозволяли це зробити.

Водночас встановлено, що фактично указаним авто користувався посадовець та його близькі особи, тобто саме він міг вчиняти щодо цього активу дії, тотожні праву розпорядження ним.

Деталі справи

Нагадаємо, 6 червня 2024 року на Одещині ДБР викрило посадовців міграційної служби, які "заробляли" на іноземцях. За 20 тисяч доларів посадовці брались допомогти уродженцю Молдови, який наразі перебуває в Україні.

Тоді за місцем роботи та проживання посадовців проведено обшуки та виявлено гроші у тому числі криптовалюта, коштовності та майно на суму щонайменше 140 млн грн. Лише коштовності дружини керівника за попередніми оцінками вартують майже 3 млн грн.

Серед іншого, у начальника виявили записані на його матір елітний будинок у 200 кв. метрів та елітний автомобіль. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних землянок, інші будинки та магазини.

11 грудня 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим володіння автомобілем вартістю 5,6 млн грн. Також суд постановив стягнути автомобіль в дохід держави.