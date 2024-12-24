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Продавали "трофейное оружие": правоохранители разоблачили преступную схему

Вторник 24 декабря 2024 10:35
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Продавали "трофейное оружие": правоохранители разоблачили преступную схему Иллюстративное фото: правоохранители разоблачили схему нелегальной продажи оружия (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Нина Еланская

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции пресекли попытки нелегальной продажи оружия и боеприпасов в Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что пятеро злоумышленников были арестованы "на горячем".

В Житомирской области правоохранители задержали двух местных жителей, которые занимались торговлей "трофейным" оружием, незаконно вывезенным из Донецкой области.

Среди задержанных - 41-летний рецидивист, который ранее, в 2022 году, получил условный срок за аналогичное преступление, но продолжил незаконную деятельность.

Дельцы хранили "товар" в гараже. Там правоохранители нашли:

  • более 1 кг взрывчатки;
  • боевые гранаты РГД-5 и Ф-1;
  • более 500 патронов различного калибра.

В то же время в Черкасской области подозрение было объявлено 30-летнему дезертиру, который похитил оружие и боеприпасы из воинской части.

Отмечается, что он хранил их в доме своих родителей и искал покупателей. В его арсенале были:

  • автомат Калашникова;
  • 5 гранат;
  • 2 глушителя.

Также в Кропивницком правоохранители задержали сразу двух дезертиров, которые пытались продать:

  • 5 противотанковых гранатометов;
  • 11 гранат Ф-1;
  • боевые пистолеты, пулемет, мину и взрывчатку.

Известно, что всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: задержание злоумышленников (t.me SBUkr)

Летом этого года правоохранители арестовали дельцов, которые продавали трофейные пулеметы и взрывчатку также в нескольких областях Украины.

Кроме этого, в мае была задержана группа торговцев нелегальным оружием, которые действовали в четырех украинских регионах.

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трофеї Служба безопасности Украины
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