ua en ru
Вс, 19 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Украине разоблачили канал продажи оружия в нескольких регионах: задержаны 15 человек

Украина, Воскресенье 19 января 2025 12:37
UA EN RU
В Украине разоблачили канал продажи оружия в нескольких регионах: задержаны 15 человек Фото: в Украине разоблачили масштабный канал продажи оружия в нескольких регионах (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Правоохранители за сутки провели спецоперацию по разоблачению нелегальной продажи оружия в четырех регионах Украины. Были задержаны 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

"Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили незаконную продажу трофейного вооружения и боеприпасов в четырех регионах Украины", - говорится в сообщении.

По результатам спецоперации в течение суток почти одновременно были задержаны 15 фигурантов, которые пытались наладить незаконную продажу боевых средств поражения.

"Среди изъятого у злоумышленников - российские автоматы Калашникова с подствольным гранатометом "Очаг", партия осколочных гранат и взрывчатка", - добавили в СБУ.

Киевская область

Так, на Киевщине задержали 31-летнего местного жителя и четырех его сообщников, которые торговали "трофейным" вооружением, которое вывозили из районов бывших боев на восточном фронте.

После переправки арсеналов в столичный регион дельцы собственноручно восстанавливали боевые характеристики средств поражения для продажи через личные связи в криминальных кругах.

Также в Киевской области нейтрализованы еще две преступные группировки, которые пытались подпольно продать пулемет Калашникова, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В с выстрелами и патронами разного калибра.

В Украине разоблачили масштабный канал продажи оружия в нескольких регионах (t.me/SBUkr)

Одесса

В Одессе "на горячем" задержан еще один делец, который хотел продать самодельные взрывные устройства (СВУ) и боевые гранаты.

На месте происшествия у злоумышленника изъято почти 1 кг тротила, собственноручно сделанную взрывчатку и партию гранат Ф-1 и РГД.

Чернигов и Луцк

в Чернигове правоохранители задержали еще трех участников преступной группы, которые подыскивали клиентов для сбыта автоматического оружия и взрывчатки.

в Луцке на попытке продажи боевых гранат криминалитету разоблачен местный житель. В случае успешной реализации средств поражения он хотел "замести следы" и требовал проведения оплаты через "анонимные" платежные системы.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

Как сообщалось, в конце декабря 2024 года правоохранители пресекли попытки нелегальной продажи оружия и боеприпасов в нескольких областях. В частности, в Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Национальная полиция Оружие в Украине Война в Украине
NEWS
Зеленский рассказал, сколько ракет и дронов сбила украинская ПВО за неделю
Зеленский рассказал, сколько ракет и дронов сбила украинская ПВО за неделю
DAILY
"Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах