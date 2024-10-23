Наводили "Шахеды" на севере. СБУ задержала двух предателей, среди которых несовершеннолетний

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила двух предателей, которые наводили "Шахеды" на радиолокационные станции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и линии электропередач на севере. Один из задержанных несовершеннолетний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Что произошло

Предатели действовали в Киевской и Черниговской областях. Оба являются жителями Киева в возрасте 17 и 21 год, которых завербовали сотрудники российской военной разведки.

Для того, чтобы получить координаты для запуска "Шахеди", предатели объезжали территорию обоих регионов на своем авто.

Фото: СБУ задержала двух предателей, наводивших "Шахеды" на севере (t.me/SBUkr)

"Во время вылазок предатели пытались обнаружить боевые позиции радиолокационных станций ВСУ, которые обороняют воздушное пространство столичного региона и Черниговщины. Также фигуранты фиксировали последствия дроновых атак агрессора на энергетические объекты на севере Украины", - добавляет СБУ.

Для фиксации последствий атак на энергетические объекты задержанные проводили съемку с помощью с помощью с помощью камер мобильных телефонов с дополнительным питанием, которые прятали в замаскированных коробах вблизи опорных линий электропередач.

Во время обысков, после задержания, у предателей были изъяты мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с российским ГРУ.

Что угрожает

Обоим сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В частности преступные действия 21-летнего фигуранта дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 304 Уголовного кодекса Украины - вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Предателям грозит пожизненное заключение.