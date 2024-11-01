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Был в Партии регионов. СБУ задержала бывшего депутата-предателя в Сумской области

Шостка, Пятница 01 ноября 2024 11:07
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Был в Партии регионов. СБУ задержала бывшего депутата-предателя в Сумской области Фото: в Сумской области разоблачили депутата-предателя (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумской области задержали за государственную измену бывшего депутата. Он являлся членом запрещенной в Украине Партии регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Предателем оказался 48-летний экс-депутат горсовета Шостки от запретной Партии регионов. ФСБ завербовала его дистанционно в июле этого года.

По данным следствия, агент скрыто отслеживал направления движения эшелонов ВСУ и фиксировал локации украинских войск, защищающих приграничные территории Сумской области. Он на автомобиле объезжал местность и снимал фото и видео. Также предатель выпытывал у знакомых необходимую информацию.

Полученные данные он отправлял кадровому сотруднику ФСБ в Брянской области. СБУ уже установила личность куратора.

В своих "отчетах" предатель просил россиян как можно быстрее наносить удары по городу, в том числе по зданиям ТЦК. СБУ задержала фигуранта по месту жительства в Шостке. У него изъяли мобильный телефон с поличным.

Агенту объявили подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Его грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Подозреваемый находится под стражей.

Фото: в Шостке разоблачили предателя (ssu.gov.ua)

Напомним, в Харькове задержали ученого, который был сотрудником одного из учебных заведений. Он помогал россиянам улучшать "Шахеды".

Также недавно разоблачили двух жителей Киева, которые помогали врагу. Один из задержанных - несовершеннолетний. Агенты наводили "Шахеды" на важные цели в северных областях Украины.

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