Во Львовской области врач пыталась съесть взятку, которую требовала у военного

Сотрудники ДБР во взаимодействии с СБУ разоблачили преступную группу среди чиновников Самборской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и Турковской городской больницы. Они требовали взятку у военнослужащего за установление второй группы инвалидности его отцу, что позволяло бы завершить службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным следствия, глава Самборской МСЭК, руководители врачебно-консультативной комиссии Турковской городской больницы обещали оформить соответствующие документы за 3,2 тысячи долларов США.

Деньги злоумышленники получали тремя траншами. Во время передачи последней суммы правоохранители задержали в городе Турка "на горячем" заместитель главы врачебно-консультативной комиссии.

Во время задержания чиновник пыталась избавиться от денег - съесть стодолларовую купюру. Однако стражи порядка этому помешали, а средства изъяли. Задержаны другие участники преступной группы.

Во время обысков по месту работы и в квартирах фигурантов изъяты документы и деньги - почти 30 тысяч долларов США, более 10,6 тысяч евро, 37 тысяч гривен и 520 злотых.

Фото: ДБР задержало чиновников, которые требовавали у военного деньги за оформление инвалидности (dbr.gov.ua)

В настоящее время идет расследование, устанавливаются другие возможные факты злоупотреблений.

Трем должностным лицам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Также готовятся ходатайство об избрании мер и устранении их от исполнения обязанностей.

Коррупция в военкоматах и ВВК

Напомним, после ряда громких коррупционных скандалов по всей Украине провели проверки военкоматов. Правоохранители обнаружили множество случаев злоупотреблений.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, во время которого поднимался вопрос военно-врачебных комиссий и ТЦК.

В частности, было принято решение о проведении комплексных проверок заключений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с начала полномасштабного вторжения России и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Также президент пообещал последствия для тех, кто фальсифицировал решение ВВК.