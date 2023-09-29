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У Львівській області лікар намагалася з'їсти хабар, який вимагала у військового

Львівська область , П'ятниця 29 вересня 2023 14:20
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У Львівській області лікар намагалася з'їсти хабар, який вимагала у військового Фото: ДБР затримало посадовців, які вимагали у військового гроші за оформлення інвалідності (dbr.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили злочинну групу з-поміж посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Вони вимагали хабар у військовослужбовця за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, голова Самбірської МСЕК, керівники лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні обіцяли оформити відповідні документи за 3,2 тисячі доларів США.

Гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передачі останньої суми правоохоронці затримали у місті Турка "на гарячому" заступницю голови лікарсько-консультативної комісії.

Під час затримання посадовиця намагалася позбутися грошей - з’їсти стодоларову купюру. Однак правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили. Затримані також інші учасники злочинної групи.

Під час обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів вилучені документи та гроші - майже 30 тисяч доларів США, понад 10,6 тисяч євро, 37 тисяч гривень та 520 злотих.

Фото: ДБР затримало посадовців, які вимагали у військового гроші за оформлення інвалідності (dbr.gov.ua)

Наразі триває розслідування, встановлюються інші можливі факти зловживань.

Трьом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.Також готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та усунення їх від виконання обов’язків.

Корупція у військкоматах та ВЛК

Нагадаємо, після низки гучних корупційних скандалів по всій Україні провели перевірки військкоматів. Правоохоронці виявили багато випадків зловживань.

В кінці серпня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО під час якого порушувалось питання військово-лікарських комісій та ТЦК.

Зокрема було прийнято рішення про проведення комплексних перевірок заключень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період від початку повномасштабного вторгнення Росії й можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями.Також президент пообіцяв наслідки для тих фальсифікував рішення ВЛК.

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