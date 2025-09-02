ua en ru
Вт, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Обещал "решить" вопрос: замкомандира части на Закарпатье разоблачили на взятках

Вторник 02 сентября 2025 10:56
UA EN RU
Обещал "решить" вопрос: замкомандира части на Закарпатье разоблачили на взятках Фото: замкомандира части на Закарпатье разоблачили на взятках (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ГБР разоблачило заместителя командира батальона по психологической поддержке одной из воинских частей Закарпатья, который организовал схему систематических поборов с подчиненных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В течение длительного времени чиновник требовал от военнослужащих деньги за решение различных служебных вопросов - от оформления отпусков до сокрытия дисциплинарных нарушений.

Детали дела

Сообщается, что за вознаграждение фигурант дела обещал не сообщать о самовольном оставлении места службы, способствовать переводу в другие подразделения и избежанию командировки в район боевых действий.

Размер взяток зависел от обстоятельств и возможностей военнослужащих - от 30 тысяч гривен до 3 тысяч долларов.

Во время реализации одной из "сделок" заместитель командира предложил солдату, который вернулся после самовольного оставления части, за тысячу долларов помочь с переводом на тыловую должность.

Правоохранители задержали фигуранта во время получения второй части взятки - 500 долларов. Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы сообщали, что майора одной из воинских частей в Сумской области разоблачили на махинациях с выплатами. Он фальсифицировал командировки подчиненных в зону боевых действий в Харьковской области, хотя те фактически оставались в штабе в Сумах.

Также правоохранители разоблачили очередную схему в армии. Тогда же подозрения получили бывший командир воинской части восточного региона и его сообщница.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР Закарпатье
Новости
НБУ держит курс ниже 41,5 грн/доллар: когда ожидать роста
НБУ держит курс ниже 41,5 грн/доллар: когда ожидать роста
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком