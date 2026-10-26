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Годами оттачивал вето в ЕС: в МИД Украины высмеяли идею сделать Орбана генсеком ООН

16:50 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Годами оттачивал вето в ЕС: в МИД Украины высмеяли идею сделать Орбана генсеком ООН Фото: Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
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В Украине иронически отреагировали на идею возможного выдвижения экс-премьера Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Он прокомментировал возможное назначение венгерского политика на руководящий пост в ООН. Сибига напомнил о систематических блоках и задержках решений внутри ЕС из-за позиции Будапешта.

"Убежден, что Виктор Орбан в должности генерального секретаря ООН непременно применял бы свои мастерские навыки вето и шантажа, которые годами оттачивал, срывая ключевые решения ЕС. Мы можем поделиться с остальным миром нашим замечательным опытом, как вовремя выводить его на кофе", - отметил глава МИД.

Следует отметить, что выражение "выводить на кофе" стало известно после саммита ЕС в декабре 2023 года.

Тогдашний канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану выйти из зала и выпить кофе во время голосования о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС. Благодаря этому решение было принято единогласно без участия Венгрии.

Напомним, The Wall Street Journal сообщило, что администрация президента США Трампа продвигает Орбана на должность генсека ООН. В Вашингтоне рассчитывают, что его поддержат также РФ и Китай.

По оценке чиновника Госдепа, Орбана "легко" поддержат 8 из 15 членов Совбеза ООН, а потенциально и 10. Чиновники США и еще одной страны заявили: когда Вашингтон, Москва и Пекин соглашаются по решению в Совбезе, обычно они его и получают.

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