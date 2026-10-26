Орбан может возглавить ООН как общий кандидат США, России и Китая, - WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа продвигает бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана на должность генерального секретаря ООН. В Вашингтоне рассчитывают, что его поддержат Россия и Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Имя Орбана не раз звучало, когда в Вашингтоне обсуждали желаемого преемника действующего генсека. Американцы говорили китайским и российским коллегам, ищущих "кого-то вроде Орбана", и те согласились. После этого США обратились непосредственно к венгерскому политику и предложили ему принять участие в гонке.

Орбан, по данным источников, отнесся к предложению благосклонно, но сомневается из-за своего имиджа политика-националиста. Объявлять участие он не хочет, пока не будет уверен в победе. Сам Орбан от комментариев отказался.

По оценке должностного лица Госдепа, Орбана "легко" поддержат 8 из 15 членов Совбеза ООН, а потенциально и 10. Чиновники США и еще одной страны подчеркнули: когда Вашингтон, Москва и Пекин соглашаются по поводу решения в Совбезе, обычно они его и получают.

Ключевой вопрос - позиция Великобритании и Франции, которые тоже имеют право вето. По данным издания, они могут не блокировать кандидата, которого поддерживают большинство Совбеза и другие три постоянных члена. Официальную позицию Лондон и Париж не озвучивали.

"Кандидат мечты"

Чиновник Госдепа назвал Орбана "кандидатом мечты для консерваторов MAGA" из-за его борьбы с массовой миграцией, либеральными общественными организациями и влиятельными кругами в венгерских судах и медиа.

Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс, как ожидается, поддержат Орбана, если тот пойдет на выборы. Объявление возможно только после промежуточных выборов в США 3 ноября.

Почему это настораживает

Издание отмечает, что с Орбаном во главе ООН генсек может превратиться в защитника Путина и других авторитарных лидеров. Тесные связи Орбана с Москвой и Пекином, а также его политика в Венгрии неизбежно окажутся в центре внимания, если он вступит в гонку.

Среди других кандидатов – дипломатка из ОАЭ Лана Нусейбе, чьи шансы, по данным издания, растут. Следующее неофициальное голосование в Совбезе запланировано на среду. Срок действующего генсека Антониу Гутерреша истекает 31 декабря.

Официально кандидатуру Орбана пока никто не выдвигал, и ни одно из трех государств публично не заявляло о ее поддержке.