Нарушена военная логистика РФ: "АТЕШ" атаковал подстанцию в Брянске

В "АТЕШ" сообщают, что эта подстанция - жизненно важное звено для российской военной машины.

Она обеспечивает энергией станцию "Полпинская", по которой идут эшелоны с боеприпасами и техникой на фронт. Обесточивание вызывает сбои в автоматике и серьезные задержки поставок.

Также от нее питаются предприятия района (включая Брянское ремонтное предприятие и другие), работающие на нужды Минобороны РФ.

Эта же электроподстанция обеспечивает электричеством базы хранения топлива. Без электричества там возникнут проблемы с насосами и системами безопасности.

"АТЕШ" точно бьет по слабым местам энергосистемы врага, парализуя его тыл", - говорится в сообщении движения.