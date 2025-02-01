Удар по историческому центру Одессы: повреждены около 15 памяток

В Одессе в результате обстрела центра города повреждено около 15 памяток. Исторический центр Одессы внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова в Telegram.

Значительным разрушениям, масштаб которых еще не установлен, подверглось здание гостиницы "Бристоль". Как отметил мэр, это одно из самых выразительных архитектурных сооружений центральной части города.

"В результате мощной взрывной волны пострадали близлежащие исторические здания. Разной степени повреждений получили около 15 памяток культурного наследия", - сообщил Труханов.

Основные повреждения - выбитые оконные стекла и смещенное столярное заполнение. Среди пострадавших объектов два памятника национального значения Филармония (Новая Биржа) и Дом Вучини (ул. Итальянская, 19), а также два музея - Музей западного и восточного искусства и филиал Литературного музея (Дом Сикара).

Существенные повреждения получили витражи и аутентичное столярное заполнение больших окон с полуциркульным завершением в зданиях Союза архитекторов Украины и Банка "Порто-Франко".

По словам Труханова, самым ценным среди поврежденных зданий является Филармония (Новая Биржа). С 2023 года здание Филармонии находится под усиленной защитой ЮНЕСКО.

Фото: в Одессе в результате обстрела повреждены 15 памятников (t.me/truonline)