Нарушение прав украинцев в Польше: как подать жалобу к местному обмудсмену

В случае, когда украинских искателей убежища в Польше неправомерно лишили статуса защиты, выплат или медицинского обеспечения, они могут защитить свои права, обратившись к польскому омбудсмену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

К польскому омбудсмену могут обратиться кроме граждан Польши, иностранцы (которые хотят подать жалобу на деятельность польского учреждения), группа лиц или организация.

Как запросить?

Написать по электронному адресу: biurorzecznika@brpo.gov.pl.

Отправить почтовое письмо по адресу: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

Заполнить онлайн-форму.

"Если потенциальный заявитель имеет вопросы по оформлению запроса или дополнительных документов, он может позвонить на бесплатную горячую линию по телефону: (+ 48) 800 676 676 для уточнения всей необходимой информации", - пояснили в Минреинтеграции.

Украинские беженцы в Польше

Две трети находящихся в Польше украинцев планируют вернуться в Украину. 30% беглецов от войны намерены остаться в этой стране.

В Польше объявили акцию бесплатных поездок на поездах национального железнодорожного перевозчика PKP Intercity. Такое предложение будет действовать для детей до 16 лет в течение 1 июня.