У Португалії посилили карантин через коронавірус

Уряд Португалії оголосив про нові карантинні обмеження, які запровадять для 121 комуни з 308 в країні. Таке рішення було прийнято у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.
Про це повідомляє Publico.
Як повідомляється, жителям визначених районів від сьогодні пропонують залишатися вдома і по можливості працювати віддалено. Крім того, магазини та ресторани закриватимуться там до 22:00.
Ці заходи охоплюють в тому числі найбільші міста Лісабон і Порту і торкнуться 7 млн жителів країни. Однак вони будуть переглянуті через два тижні.
Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Кошта заявив, що якщо нічого не буде зроблено, то зростання кількості нових випадків коронавірусу призведе до припинення функціонування системи охорони здоров'я.
Зазначається, що за минулу добу в Португалії було зафіксовано 3062 випадки інфікування коронавірусом і 37 летальних випадків. З початку пандемії в країні підтверджено понад 144 тисяч випадків COVID-19 і 2544 смертей.
Нагадаємо, раніше уряд Португалії заборонив поїздки громадянам по країні.
Також РБК-Україна повідомляло, що у Португалії ввели режим надзвичайної ситуації.
Крім того, у травні міністр закордонних справ Португалії Аугушту Сантуш Сілва заявив, що країна готова приймати туристів.