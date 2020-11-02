У Португалії посилили карантин через коронавірус

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Уряд Португалії оголосив про нові карантинні обмеження, які запровадять для 121 комуни з 308 в країні. Таке рішення було прийнято у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Publico.

Як повідомляється, жителям визначених районів від сьогодні пропонують залишатися вдома і по можливості працювати віддалено. Крім того, магазини та ресторани закриватимуться там до 22:00.

Ці заходи охоплюють в тому числі найбільші міста Лісабон і Порту і торкнуться 7 млн жителів країни. Однак вони будуть переглянуті через два тижні.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Кошта заявив, що якщо нічого не буде зроблено, то зростання кількості нових випадків коронавірусу призведе до припинення функціонування системи охорони здоров'я.

Зазначається, що за минулу добу в Португалії було зафіксовано 3062 випадки інфікування коронавірусом і 37 летальних випадків. З початку пандемії в країні підтверджено понад 144 тисяч випадків COVID-19 і 2544 смертей.

Нагадаємо, раніше уряд Португалії заборонив поїздки громадянам по країні.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Португалії ввели режим надзвичайної ситуації.

Крім того, у травні міністр закордонних справ Португалії Аугушту Сантуш Сілва заявив, що країна готова приймати туристів.