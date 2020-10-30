ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Португалії заборонили поїздки по країні

Лісабон, П'ятниця 30 жовтня 2020 22:02
У Португалії заборонили поїздки по країні
Фото: чоловік за кермом (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Португалії заборонило поїздки мешканцям по країні. Заборона буде діяти протягом п'яти днів.

Про це повідомляє Reuters.

"Контрольно-пропускні пункти встановлені по всій території Португалії, щоб зупинити несанкціоновані поїздки протягом п'ятиденної заборони на пересування", - йдеться в повідомленні.

Заборона на поїздки набирає чинності в п'ятницю, 30 жовтня, з метою стримати поширення коронавірусу, оскільки кількість нових випадків захворювання в країні досягла рекордного рівня.

Переміщення між понад 300 муніципалітетами Португалії було заборонено, щоб знизити ризик передачі коронавірусу під час національного свята Всіх Святих, але є винятки, зокрема для тих, хто їде на роботу.

Відзначимо, в Португалії зареєстровано порівняно невелика кількість підтверджених випадків захворювання з початку пандемії - 137 272 і 2468 смертей, але 30 жовтня кількість нових випадків досягло 4656, що є найвищим щоденним показником.

Нагадаємо, раніше у Португалії ввели режим надзвичайної ситуації. Він діяв до півночі 30 жовтня.

Крім того, у травні міністр закордонних справ Португалії Аугушту Сантуш Сілва заявив, що країна готова приймати туристів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі карантинПортугалияКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся