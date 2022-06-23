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Інтеграція України в ЄС може стати для неї пасткою, - прем’єр Португалії

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Португалія, Четвер 23 червня 2022 18:01
Інтеграція України в ЄС може стати для неї пасткою, - прем’єр Португалії Фото: Антоніу Кошта, прем’єр-міністр Португалії (facebook com antoniolscosta)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Інтеграція України в Європейський Союз може призвести до його руйнування, а не зміцнення, і навіть може стати пасткою для самої держави, якщо не будуть прийняті послідовні рішення.

Про це сказав прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Зазначається, що тему України на парламентських дебатах португальського парламенту підняв депутат від партії "Лівр" Руї Тавареш. Він засумнівався у планах Португалії щодо нової моделі розвитку країни, враховуючи перспективу розширення Європи.

Кошта заявив, що Португалія з самого початку стверджувала, що "ці приєднання потрібно сприймати серйозно", щоб не створювати "помилкових очікувань".

"Але для того, щоб бути серйозним і послідовним, ЄС потребує нової інституційної та бюджетної архітектури під страхом того, що ця інтеграція буде не зміцненням ЄС, а його зривом, не підтримкою України, а пасткою для України", - сказав він.

Прем'єр-міністр зазначив, що, враховуючи майже одностайну підтримку всіх партій, Португалія буде керуватися думкою Європейської комісії щодо надання Україні та Молдові статусу країн-кандидатів на членство в ЄС.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 23 червня, лідери ЄС будуть голосувати за надання Україні та Молдови статусу кандидата на вступ до Союзу.

Нагадаємо, що 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Окрім цього, Ольга Стефанишина зазначила, що абсолютно всі країни-учасниці ЄС згодні дати Україні статус кандидата.

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