У Португалії продовжили дію надзвичайного стану через COVID-19

Зараз темпи поширення коронавірусу сповільнилися. При цьому в країні діє цілий ряд обмежувальних заходів, які спрямовані на стримування COVID-19.

Зазначимо, що з початку пандемії в Португалії підтвердили 801,7 тисячі випадків захворювання коронавірусом, майже 16,1 тисячі людей померли.

За даними видання, дію режиму надзвичайного стану продовжено вже у 12-й раз.

Нагадаємо, у Португалії можуть ввести кримінальну відповідальність за вакцинацію від коронавірусу позачергово. А зокрема, пропонується карати від штрафу до трьох років позбавлення волі як тих, хто вакцинує людей позачергово, так і тих, хто шукає таку можливість.

Крім того, уряд Португалії прийняло рішення про обмеження поїздок жителів країни за кордон. Рішення було прийнято через погіршення епідеміологічної ситуації.

Додамо, що уряд Португалії продовжив локдаун до середини лютого. В країні важка ситуація з госпіталізацією хворих коронавірусом.