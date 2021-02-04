У Португалії пропонують карати за COVID-вакцинацію поза чергою

Фото: вакцинація (GettyImages)

У Португалії можуть ввести кримінальну відповідальність за позачергову вакцинацію проти коронавірусу. Проєкт такої ініціативи внесла Соціал-демократична партія PSD.

Про це повідомляє Publico.

Як повідомляється, депутати пропонують карати від штрафу до 3 років позбавлення волі як тих, хто вакцинує людей поза чергою, так і тих, хто шукає таку можливість. Така законодавча ініціатива пов'язана з низкою скандалів в країні про порушення черги на щеплення - від родичів персоналу закладів до мерів міст.

Якщо у випадку посадовців за позачергове щеплення можна було притягнути до відповідальності за статтею про зловживання службовим становищем і неправомірне отримання вигоди, то її не можна було б застосувати до деяких інших категорій. Тому депутати запропонували визначити вакцинацію поза чергою як окремий підвид злочину.

Нагадаємо, влада Австрії вивчає можливі випадки, коли замість жителів будинків для людей похилого віку від коронавірусу могли вакцинувати місцевих політиків і їх сім'ї. В одній з місцевих прокуратур заявили, що розслідують як мінімум один такий випадок.