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Португалія продовжила локдаун до середини лютого

Лісабон, Четвер 28 січня 2021 19:53
Португалія продовжила локдаун до середини лютого
Фото: площа в Лісабоні (flickr.com/andrepipa)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Португалії продовжило локдаун до середини лютого. В країні важка ситуація з госпіталізацією хворих коронавірусом.

Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта взяв на себе провину за критичну ситуацію із захворюваністю COVID-19 у країні. І заявив, що таке положення буде ще кілька тижнів.

Відомо, що в Португалії за статистикою найбільший середній приріст протягом семи днів, а також середній показник смертей на душу населення. В останні дні там фіксують 14-16 тисяч нових випадків за добу, а також рекордні показники смерті.

Раніше повідомлялося, що у Польщі за останню добу вакцинували від COVID понад 60 тисяч осіб. Таким чином, загальна кількість людей, які щепилися від коронавіруса, зросла до понад одного мільйона.

Також уряд Латвії підтримав план про закупівлю додаткових доз вакцини виробництва Moderna. Влада схвалили закупівлю 420 тисяч доз вакцини.

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