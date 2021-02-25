В Португалии продлили действие чрезвычайного положения из-за COVID-19

Правительство Португалии одобрило продление действия чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Режим ЧП будет действовать по меньшей мере до 16 марта.
Об этом сообщает издание Publico.
По данным издания, действие режима чрезвычайного положения продлено уже в 12-й раз.
Отметим, что с начала пандемии в Португалии подтвердили 801,7 тысяч случаев заболевания коронавирусом, почти 16,1 тысяч человек умерли.
Сейчас темпы распространения коронавируса замедлились. При этом в стране действует целый ряд ограничительных мер, которые направлены на сдерживание COVID-19.
Напомним, в Португалии могут ввести уголовную ответственность за вакцинацию от коронавируса вне очереди. А частности, предлагается наказывать от штрафа до трех лет лишения свободы как тех, кто вакцинирует людей вне очереди, так и тех, кто ищет такую возможность.
Кроме того, правительство Португалии приняло решение об ограничении поездок жителей страны за границу. Решение было принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
Добавим, что правительство Португалии продлило локдаун до середины февраля. В стране тяжелая ситуация с госпитализацией больных коронавирусом.