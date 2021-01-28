Португалія ввела заборону на поїздки за кордон

Фото: дівчина в аеропорту (pixabay.com)

Уряд Португалії прийняв рішення про обмеження поїздок жителів країни за кордон. Рішення було прийнято через погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Португалії Едуардо Кабрита, передає Bloomberg.

Обмеження буде діяти протягом 15 днів.

"В рамках національної стратегії уряд прийме заходи щодо обмеження поїздок за кордон громадян на 15 днів. Крім виняткових випадків в найближчі 15 днів виїзд повітряним, сухопутним і морським шляхом громадян буде обмежений", - заявив міністр.

Нагадаємо, уряд Португалії продовжило локдаун до середини лютого. В країні важка ситуація з госпіталізацією хворих коронавірусом.

Крім того, раніше Британія заборонила в'їзд з Португалії, Бразилії і ще 14 країн через виявлення нового штаму коронавірусу з Бразилії.

Додамо, що на початку січня у президента Португалії Марсело Ребело де Соуз підтвердили зараження коронавірусом. Хвороба у нього проходить безсимптомно.