У Португалії планують послабити карантин

Уряд Португалії планує у четвер, 30 квітня, представити план по ослабленню карантинних обмежень введених за короанвируса COVID-19. Про це повідомив прем'єр-міністр Португалії Анонио Кошта, передає ABCNews.

За його словами, планується регулярний перегляд правил обмежень кожні два тижні. При цьому, незважаючи на майбутні ослаблення, масковий режим зберігатиметься в школах і громадському транспорті.

"Ми, ймовірно, знизимо рівень обмежень, але нормальність настане тільки тоді, коли ми отримаємо вакцину через рік або півтора року", - зазначив Кошта.

На даний момент у Португалії офіційно підтверджено понад 24 тисяч заражень коронавируом, 928 осіб померли.

Нагадаємо, 16 квітня уряд Португалії продовжив надзвичайний стан в країні з-за пандемії коронавіруса ще на два тижні до 2 травня.

Раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може оголосити про ослабленні карантину, введеного для боротьби з коронавірусом. Повідомляється, що Джонсон виступає за послаблення карантину, якщо це не суперечить рекомендаціям лікарів.