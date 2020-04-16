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У Португалії продовжили надзвичайний стан

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 19:57
У Португалії продовжили надзвичайний стан
Ілюстративне фото (flickr.com)

Спеціальні обмеження будуть діяти до 2 травня

Уряд Португалії продовжив надзвичайний стан у країні через пандемію коронавірусу ще на два тижні. Про це повідомляє Sentinel & Enterprise.

Повідомляється, що спеціальні обмеження будуть діяти до 2 травня.

Однак, чиновники запропонували послабити обмеження в наступному місяці. У законопроекті говориться, що "в залежності від того, як буде розвиватися пандемія і з урахуванням досвіду інших європейських країн", в травні можливе часткове відкриття компаній і установ.

За станом на 16 квітня в Португалії зареєстровано 629 смертей від COVID-19 і майже 19 тисяч підтверджених випадків.

Нагадаємо, надзвичайний стан у Португалії було оголошено 19 березня. Спочатку режим надзвичайного стану був введений до 2 квітня, але потім його продовжили.

Крім того, влада оголосила ряд надзвичайних заходів для боротьби з вірусом. Для того, щоб уникнути переповнення в приміщеннях, максимальна місткість ресторанів була зменшена на третину, а робота торгових центрів та інших громадських служб була обмежена.

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