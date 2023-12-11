"Порту" – "Шахтер": прогноз на матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в решающем туре группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 встретится с португальским "Порту" на выезде.

Матч "Порту" – "Шахтер" состоится на Пиренеях 13 декабря. Поединок примет арена "Драгау". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Для австрийской конторы Bwin "драконы" стали однозначным фаворитом противостояния. На победу португальского гранда можно поставить с небольшим коэффициентом 1,49. Вероятный успех "горняков" оценили баллом 6,50. Даже ничья более вероятна с кэфом 4,50.

Преданные болельщики "Шахтера" рассмотрят вариант со смелой ставкой на победу своих любимцев по итогам каждого из таймов с привлекательным коэффициентом 23,00. Любители же открытого футбола поставят на голы каждой из команд в обоих таймах с кэфом 13,50.

Похожие цифры подготовили и британцы из William Hill. Коэффициент на победу "Порту" почти идентичен – 1,47. На итоговую победу "Шахтера" принимают ставки с баллом 6,75. Кэф на ничью прогнозировано ниже и составил 4,70.

Смелая ставка на точный счет 1:0 в пользу команды Марино Пушича увеличит выигрыш в 18 раз. Интересной идеей выглядит поставить на удаление в составе одной из команд с перспективным коэффициентом 4,50.

В данный момент "Шахтер" гарантировал выступления весной в еврокубках в целом. В финальном туре группового этапа Лиги чемпионов определится судьба подопечных Пушича. В случае победы над "Порту" дончане сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, в случае поражения от "драконов" – в плей-офф Лиги Европы.