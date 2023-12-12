ua en ru
Вт, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как "Шахтер" может выйти в плей-офф Лиги чемпионов: турнирная ситуация и предыдущий опыт

Порту, Вторник 12 декабря 2023 15:00
UA EN RU
Как "Шахтер" может выйти в плей-офф Лиги чемпионов: турнирная ситуация и предыдущий опыт Фото: "Горняки" не преодолевали основную сетку соревнований 6 лет (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" в решающем туре группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 поведет борьбу за путевку в 1/8 финала турнира с португальским "Порту".

Кратко о возможных вариантах завершения основной сетки главного еврокубка для "Шахтера" – в материале РБК-Украина.

Как &quot;Шахтер&quot; может выйти в плей-офф Лиги чемпионов: турнирная ситуация и предыдущий опыт

Матч "Порту" – "Шахтер" состоится на Пиренеях 13 декабря. Поединок примет арена "Драгау". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

К очному противостоянию вице-чемпион Португалии и "горняки" подошли с равным количеством очков – по 9 пунктов. Впрочем, при равном количестве зачетных баллов преимущество будет иметь команда с лучшими результатами в очных встречах. Первый матч "драконы" выиграли (3:1) с голами Галено (дважды) и Тареми.

Следовательно, ничья на выезде "Шахтер" не будет устраивать. В плей-офф Кубка чемпионов коллектив Марино Пушича попадет только в случае победы. Положительным моментом остается отсутствие дополнительных параметров победы вроде количества забитых или пропущенных мячей либо хода событий в параллельном поединке.

Любой другой результат встречи, кроме победы "горняков", отправит "Шахтер" в Лигу Европы. Там чемпион Украины попадет в плей-офф Лиги Европы. В этом раунде команды, финишировавшие третьими в основной сетке Лиги чемпионов, встретятся со вторыми коллективами в группах менее престижного еврокубка.

До сих пор "Шахтер" четырежды выходил в 1/8 финала Кубка чемпионов. Впервые это произошло в сезоне 2010/11. Тогда "горняки" сенсационно выиграли квартет с лондонским "Арсеналом", португальской "Брагой" и белградским "Партизаном" (15 очков) и получили в соперники "Рому". Команду Франческо Тотти удалось дважды победить (3:2, 3:0), но в четвертьфинале ребята Мирчи Луческу попали под каток "Барселоны" (1:5, 0:1).

Новый успех пришел к "Шахтеру" в кампании 2012/13. "Горняки" вышли из непростой группы, где соревновались туринский "Ювентус", лондонский "Челси" и датский "Норшелланн". В финальном туре дончане проиграли дома "Юве" (0:1), но опередили английский гранд по дополнительным показателям. На этом везение завершилось. На "Донбасс Арене" команда Луческу не удержала победу над "Боруссией" (2:2), а в Дортмунде получила от "шмелей" громкую оплеуху (0:3).

В сезоне 2014/15 "Шахтер" соревновался в одном квартете с "Порту". В 1/8 финала вышли обе команды, а в последнем туре старые знакомые как раз встретились на "Драгау". Правда, тогда обоих устраивала ничья. На ней соперники и остановились (1:1). Злым гением "горняков" снова стал Хосеп Гвардиола. После нулевой ничьей во Львове его "Бавария" уничтожила "Шахтер" в Мюнхене. Да, это именно то фиаско с удалением Кучера и пенальти в дебюте (7:0).

Наконец пока последняя победа "горняков" состоялась в кампании 2017/18. Жребий снова был непростым для "Шахтера". Подопечные Паулу Фонсеки попали в группу F вместе с английским "Манчестер Сити" (опять Гвардиола!), итальянским "Наполи" и роттердамским "Фейеноордом". Но в этот раз отечественный гранд обыграл немотивированную команду Пепа в последнем туре (2:1). Однако сосредоточиться на внутренних соревнованиях "Шахтеру" пришлось уже после 1/8 финала. "Горняки" досадно уступили "Роме" (2:1, 0:1) и минимум на 6 лет забыли о плей-офф.

К слову, ранее "Шахтер" прилетел в Португалию на решающий матч группы Лиги чемпионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Порту Шахтер Лига Чемпионов
NEWS
Кибератака на "Киевстар". СБУ открыла дело по восьми статьям, не исключают след РФ
Кибератака на "Киевстар". СБУ открыла дело по восьми статьям, не исключают след РФ
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год