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"Порту" – "Шахтар": прогноз на матч Ліги чемпіонів

Порту, Понеділок 11 грудня 2023 15:15
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"Порту" – "Шахтар": прогноз на матч Ліги чемпіонів Фото: Олександр Зубков оформив результативні дії в трьох матчах поспіль (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" у вирішальному турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 зустрінеться з португальським "Порту" на виїзді.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Порту" – "Шахтар" відбудеться на Піренеях 13 грудня. Поєдинок прийме арена "Драгау". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Для австрійської контори Bwin "дракони" стали однозначним фаворитом протистояння. На перемогу португальського гранда можна поставити з невеликим коефіцієнтом 1,49. Натомість імовірний успіх "гірників" оцінили балом 6,50. Навіть нічия вірогідніша з кефом 4,50.

Віддані вболівальники "Шахтаря" розглянуть варіант зі сміливою ставкою на перемогу своїх улюбленців за підсумками кожного з таймів із привабливим коефіцієнтом 23,00. Любителі ж відкритого футболу поставлять на голи кожної з команд в обох таймах із кефом 13,50.

Схожі цифри підготували й британці з William Hill. Коефіцієнт на перемогу "Порту" майже ідентичний – 1,47. На підсумкову перемогу "Шахтаря" приймають ставки з балом 6,75. Кеф на нічию прогнозовани нижчий та склав 4,70.

Смілива ставка на точний рахунок 1:0 на користь команди Маріно Пушіча збільшить виграш у 18 разів. Цікавою ідеєю виглядає поставити на вилучення в складі однієї з команд із перспективним коефіцієнтом 4,50.

Наразі "Шахтар" гарантував виступи навесні в єврокубках загалом. У фінальному ж турі групового етапу Ліги чемпіонів визначиться доля підопічних Пушіча. У разі перемоги над "Порту" донеччани зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у випадку поразки від "драконів" – у плей-офф Ліги Європи.

До слова, раніше "Шахтар" здобув перемогу над "Вересом" і зимуватиме на 4-й сходинці УПЛ.

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