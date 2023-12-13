"Порту" – "Шахтер": анонс матча Лиги чемпионов

"Порту" – "Шахтер"

13 декабря, 22:00, Порту, "Драгау", трансляция на MEGOGO и Volia TV

Чемпион Украины подошел к главному противостоянию первой половины сезона. "Горняки" сохранили до последнего интригу в квартете H главного еврокубка. Изюминкой процесса определения обладателя второй путевки в плей-офф будет очный матч с "драконами", которым в сентябре "Шахтер" проиграл без шансов.

С тех пор немало воды утекло. "Горняки" транзитом через руки Дарио Срны перешли под опеку Марино Пушича. Под руководством нового главного тренера "Шахтер" заложил интересную тенденцию – чередовать яркие поединки в Лиге чемпионов с бледными в чемпионате Украины. Неплохой запев реванша против "Порту".

"Драконы" в нынешнем сезоне далеки от статуса неприступной крепости. Наряду с двумя уверенными победами над бельгийским "Антверпеном" были пусть достойные, но поражения от испанской "Барселоны". Проиграл "Порту" и принципиальный матч Примейры "Бенфике", а от скромного "Эшторила" успел пострадать дважды (чемпионат, Кубок лиги).

Тем не менее, команде Сержиу Консейсау будет полегче. "Драконы" будут играть в собственном логове, их удовлетворит ничья, а лидер атак португальского гранда Эванилсон стремится сделать этот сезон самым результативным в карьере. "Шахтеру" будет тяжеловато в этом малом финале.

"Мы достигли нашей главной цели – остаться в Европе, но мы очень амбициозны и стремимся к большему. "Порту" – крайне стабильная и организованная команда, которую сложно обыграть. Это будет нелегкой задачей и для нас, и для них. Эта игра, думаю, будет самой сложной для обеих команд. Попробуем играть в свой футбол, но не быть наивными", – заявил Пушич.

Травмированные: Маркано, Жоау Мариу, Верон – Конопля, Чигринский

Под вопросом: Венделл ("Порту")

Ориентировочные составы на матч "Порту" – "Шахтер"

"Порту": Диогу Кошта – Санчес, Пепе (П), Карму, Зайду – Пепе (Б), Варела, Эустакио, Галено – Тареми, Эванилсон

"Шахтер": Ризнык – Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Азарови – Степаненко – Зубков, Судаков, Крыськив, Невертон – Сикан

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:1

"Порту" заранее получил статус фаворита противостояния. Тем не менее, "Шахтеру" не привыкать к роли андердога на европейской арене. Возможно, такая близорукость обозревателей только на руку "горнякам". Подопечные Пушича обязательно попытаются посрамить букмекеров. Впрочем, учитывая все добродетели и недостатки обеих команд, вероятным итогом будет боевая ничья.