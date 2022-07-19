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У порту Рені на Дунаї спалахнула пожежа

Фото: у порту Рені на Дунаї спалахнула пожежа (facebook.com/MNS GOV UA)
Автор: Іван Носальський

В українському порту Рені, який знаходиться на Дунаї, почалася пожежа через вибух цистерни бензовозу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне", про це заявили в ДСНС Одеської області.

У ДСНС зазначають, що в порту Рені розгерметизувалася цистерна автомобільного бензовозу, стався вибух. Через це почалася пожежа.

На місці вже працюють рятувальники, вони намагаються ліквідувати полум'я.

Варто зауважити, що після звільнення острова Зміїний від окупантів транспортні кораблі почали прибувати в українські порти на Дунаї, в тому числі Рені, для експорту агропродукції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Військово-морські сили ЗС України приєдналися до організації перевезень цивільними суднами агропродукції через гирло швидке суднового ходу річки Дунай-Чорне море.

Також ми писали, що після того, як по Дунаю почали прибувати іноземні судна за зерном, біля гирла Бистре утворився затор.

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ДунайПожежа