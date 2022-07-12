Біля гирла Дунаю утворився затор з кораблів. Багато йде в Ізмаїл

Після того, як по Дунаю почали прибувати іноземні судна за зерном, біля гирла утворився затор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу marinetraffic.

Станом на 19:00 в заторі стоять кілька десятків кораблів. За даними сервісу, багато з них йдуть до Ізмаїла та Рені. Фото: затор з кораблів біля гирла Дунаю (marinetraffic.com)