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Біля гирла Дунаю утворився затор з кораблів. Багато йде в Ізмаїл

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Одеська область, Вівторок 12 липня 2022 19:17
Біля гирла Дунаю утворився затор з кораблів. Багато йде в Ізмаїл Фото: суховантажі змушені стояти в заторі біля Дунаю (marinetraffic.com)
Автор: Олександр Мороз

Після того, як по Дунаю почали прибувати іноземні судна за зерном, біля гирла утворився затор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу marinetraffic.

Станом на 19:00 в заторі стоять кілька десятків кораблів. За даними сервісу, багато з них йдуть до Ізмаїла та Рені.

Біля гирла Дунаю утворився затор з кораблів. Багато йде в Ізмаїл

Фото: затор з кораблів біля гирла Дунаю (marinetraffic.com)

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що Військово-морські сили України почали супроводжувати іноземні кораблі, які вивозять українську аграрну продукцію. Напередодні перші вісім суден прибули в порти.

Україна змушена експортувати зерно через річкові порти на Дунаї, оскільки чорноморські продовжують блокуватися російським флотом. ООН вважає, що Дунайського коридору недостатньо, щоб запобігти світовому голоду.

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