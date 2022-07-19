У порту Рені на Дунаї спалахнула пожежа

В українському порту Рені, який знаходиться на Дунаї, почалася пожежа через вибух цистерни бензовозу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ", про це заявили в ДСНС Одеської області.

Варто зауважити, що після звільнення острова Зміїний від окупантів транспортні кораблі почали прибувати в українські порти на Дунаї, в тому числі Рені, для експорту агропродукції.

На місці вже працюють рятувальники, вони намагаються ліквідувати полум'я.

У ДСНС зазначають, що в порту Рені розгерметизувалася цистерна автомобільного бензовозу, стався вибух. Через це почалася пожежа.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Військово-морські сили ЗС України приєдналися до організації перевезень цивільними суднами агропродукції через гирло швидке суднового ходу річки Дунай-Чорне море.

Також ми писали, що після того, як по Дунаю почали прибувати іноземні судна за зерном, біля гирла Бистре утворився затор.

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