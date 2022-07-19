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В порту Рени на Дунае вспыхнул пожар

Новина українською →
Вторник 19 июля 2022 22:33
В порту Рени на Дунае вспыхнул пожар Фото: в порту Рени на Дунае вспыхнул пожар (facebook.com/MNS GOV UA)
Автор: Иван Носальский

В украинском порту Рени, который находится на Дунае, начался пожар из-за взрыва цистерны бензовоза.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне", об этом заявили в ГСЧС Одесской области.

В ГСЧС отмечают, что в порту Рени разгерметизировалась цистерна автомобильного бензовоза, произошел взрыв. Из-за этого начался пожар.

На месте уже работают спасатели, они пытаются ликвидировать пламя.

Стоит заметить, что после освобождения острова Змеиный от оккупантов транспортные корабли начали прибывать в украинские порты на Дунае, в том числе Рени, для экспорта агропродукции.

Напомним, ранее стало известно, что Военно-морские силы ВС Украины присоединились к организации перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море.

Также мы писали, что после того, как по Дунаю начали прибывать иностранные суда за зерном, возле устья Быстрое образовался затор.

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