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Портові збори в Україні в 2,5 рази вище середньосвітових, - Магомедов

Новини » Промисловість     16.04.2020 - 16:29
Портові збори в Україні в 2,5 рази вище середньосвітових, - Магомедов
Фото: морський порт (uspa.gov.ua)

Депутат вважає, що портові збори необхідно знизити як мінімум на 30%

Портові збори в Україні в 2,5 рази вище світових, їх потрібно знижувати. Про це заявив народний депутат України Муса Магомедов в ефірі телеканалу "Україна 24", передає РБК-Україна.

"Враховуючи, що портові збори у 2,5 рази вище середньосвітових, безумовно, цю ситуацію потрібно коригувати... Я сподіваюся, що ті зміни, про які говорить міністр інфраструктури пан Криклій, про те, що буде змінюватися Адміністрація морських портів України, можливо, прийдуть люди більш професійні, які будуть працювати над ефективністю, а не над тим, як зібрати більше і при цьому не збільшити ефективність роботи портів", - сказав Магомедов.

За словами депутата, зниження портових зборів дозволить вітчизняним експортерам витримати конкуренцію на світових ринках, яка криза буде посилюватися.

"Потрібно абсолютно точно розуміти, що будь-яке збільшення собівартості, перевезення, перевалки - воно все кладеться в собівартість. І кажучи про те, що на далеких ринках доводиться воювати з безліччю конкурентів, там кожний втрачений долар - це означає втрачені обсяги", - сказав Магомедов.

Депутат вважає, що портові збори необхідно знизити як мінімум на 30%, що призведе до збільшення обсягів перевалки в портах.

"Я думаю, що це компенсується збільшенням обсягів перевалки. Тому що торік був такий експеримент, коли знизили на 20% ставки по перевалці, це був невеликий проміжок часу, оскільки за цей час на 21% зросли обсяги", - розповів Магомедов.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) звернулася до прем'єр-міністра України та керівництва міністерства інфраструктури з проханням знизити на 20% розміри портових зборів в Україні до рівня порівнянних закордонних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаного епідемією коронавірусу.

Президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов вважає, що зниження портових зборів в умовах кризи дозволить уникнути подорожчання сільгосппродукції.

Крім того, генеральний директор УНПА "Укркокс" Анатолій Старовойт заявив, що зниження портових зборів зменшить вартість продукції підприємств гірничо-металургійного комплексу і підвищить конкурентоспроможність українського експорту.

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