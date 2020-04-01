Аграрії підтримують зниження портових зборів на 20%, - УЗА

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Будь-яке зниження експорту вкрай негативно позначиться на економіці країни

Зниження портових зборів в умовах кризи дозволить уникнути подорожчання сільгосппродукції. Про це заявив президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов, коментуючи ініціативу Федерація роботодавців транспорту знизити портові збори на 20%, передає РБК-Україна.

"Річ у тому, що у нас досить високі портові збори. І виходить, що вся продукція, яка виробляється в Україні, в тому числі й сільськогосподарська, все дорожчає по логістичній ланцюга. Чим дешевше будуть логістичні ланцюги, тим більше доходів отримають самі виробники", - сказав Горбачов.

За його словами, будь-яке зниження експорту вкрай негативно позначиться на економіці країни.

"Ми без експорту зіткнемося з дуже великими проблемами та з курсоутворення всередині країни, і за доходами виробників. Оскільки внутрішнє споживання не збільшиться ні на яку продукцію. Тому потрібно експортувати. А друге - це, звичайно, політичні. Всі країни роблять якийсь внесок у боротьбу з коронавірусом. Так от, внесок України в це - це в першу чергу, звичайно, допомогти тим країнам, які імпортозалежні, особливо продовольство. Тому ми як країна, яка не має фінансових можливостей допомагати по всьому світу, ми можемо допомогти їм харчами", - зазначив глава Української зернової асоціації.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) звернулася до прем'єр-міністру України, міністру інфраструктури та першому заступнику міністра інфраструктури України щодо можливості зниження розмірів портових зборів в Україні до рівня порівнянних закордонних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаного епідемією коронавірусу.

Своєю чергою екс-міністр промполітики Валерій Мазур зазначив необхідність надати зараз пріоритет в обслуговуванні на залізницях і в портах підприємствам-експортерам, які забезпечують приплив валюти в країну.

Раніше, народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що на час дії карантину в країні держава повинна підтримати бізнес, щоб зберегти робочі місця, і в першу чергу - експортоорієнтовані галузі економіки.