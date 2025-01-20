На портале "Дія" снова можно закрыть ФЛП

Кибератака на госреестры

Напомним, в декабре стало известно о масштабной кибератаке на украинские госреестры. В связи с этим временно перестали работать сервисы в "Дії".

В частности, украинцы не могли закрывать и открывать ФЛП через портал "Дія".

Только 10 января стало известно, что через портал снова можно открыть ФЛП.

Детально о кибератаке на госреестры - в материале РБК-Украина.

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