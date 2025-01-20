На порталі "Дія" знову можна закрити ФОП

Кібератака на держреєстри

Нагадаємо, у грудні стало відомо про масштабну кібератаку на українські держреєстри. У зв'язку з цим тимчасово перестали працювати сервіси в "Дії".

Зокрема, українці не могли закривати і відкривати ФОП через портал "Дія".

Лише 10 січня стало відомо, що через портал знову можна відкрити ФОП.

Детально про кібератаку на держреєстри - в матеріалі РБК-Україна.

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