На портале "Дія" возобновили возможность открыть ФОП

Иллюстративное фото: украинцы снова могут открыть ФОП через "Дію" (diia.gov.ua)

Украинцы снова могут открыть ФОП при помощи портала "Дія". Действие услуги возобновили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію" в Telegram.

“Предприниматели открывайте бизнес в несколько кликов - услуга по автоматической регистрации ФЛП на портале "Дія" снова доступна”, - сказано в сообщении. Как отметили в "Дії", для того, чтобы открыть ФОП, неоходимо: войти на портале "Дія";

выбрать "Створення бізнесу", "Автоматична реєстрація ФОП", "Подати заяву";

заполнить онлайн-форму и заверить ее электронной подписью;

заявление направляют в Единый государственный реестр;

проверьте статус в разделе "Послуги", "Замовлені послуги".