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На портале "Дія" возобновили возможность открыть ФОП

Пятница 10 января 2025 18:09
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На портале "Дія" возобновили возможность открыть ФОП Иллюстративное фото: украинцы снова могут открыть ФОП через "Дію" (diia.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинцы снова могут открыть ФОП при помощи портала "Дія". Действие услуги возобновили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію" в Telegram.

“Предприниматели открывайте бизнес в несколько кликов - услуга по автоматической регистрации ФЛП на портале "Дія" снова доступна”, - сказано в сообщении.

Как отметили в "Дії", для того, чтобы открыть ФОП, неоходимо:

  • войти на портале "Дія";
  • выбрать "Створення бізнесу", "Автоматична реєстрація ФОП", "Подати заяву";
  • заполнить онлайн-форму и заверить ее электронной подписью;
  • заявление направляют в Единый государственный реестр;
  • проверьте статус в разделе "Послуги", "Замовлені послуги".

Кибератака на госреестры

Напомним, в декабре стало известно о масштабной кибератаке на государственные реестры.

В результате этого часть услуг на портале "Дія" были недоступны. Это, в частности, касалось сервисов, связанных с ФОП.

Детально об одной из самых масштабных кибератак - в материале РБК-Украина.

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ФОП Дия
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