На портале "Дія" запустят электронное бронирование

"Министерство обороны считает, что электронное бронирование необходимо запустить как можно скорее. Так вышло, что этим треком занимаются Минэкономики и Минцифра... На портале "Дія" будет запущен функционал электронного бронирования", - заявила она.

Она рассказала, что, по мнению Минобороны, все компании, которые будут бронировать работников через электронный ресурс, "должны пользоваться позитивной дискриминацией".

"Это должна быть автоматическая уступка: быстро, без дополнительных визитов в ТЦК", - заявила Черногоренко.

По словам чиновника, Минобороны "сделало все, что должно было с точки зрения готовности единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов".

"Как только постановление будет проголосовано, я думаю, что где-то через три-четыре недели... для коллег, чтобы "докрутить" функционал, и мы запустимся", - заявила Черногоренко.