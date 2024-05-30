На порталі "Дія" запустять електронне бронювання

"Міністерство оборони вважає, що електронне бронювання необхідно запустити якомога швидше. Так вийшло, що цим треком займаються Мінекономіки та Мінцифра... На порталі "Дія" буде запущено функціонал електронного бронювання", - заявила вона.

Вона розповіла, що, на думку Міноборони, всі компанії, які бронюватимуть працівників через електронний ресурс, "повинні користуватися позитивною дискримінацією".

"Це має бути автоматична поступка: швидко, без додаткових візитів до ТЦК", - заявила Чорногоренко.

За словами чиновника, Міноборони "зробило все, що повинно було з погляду готовності єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

"Як тільки постанова буде проголосована, я думаю, що десь через три-чотири тижні... для колег, щоб "докрутити" функціонал, і ми запустимося", - заявила Чорногоренко.