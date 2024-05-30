На порталі "Дія" запустять електронне бронювання

На порталі "Дія" найближчим часом запустять функцію електронного бронювання. Функціоналом зможуть користуватися компанії.
Про це заявила заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Чорногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Міністерство оборони вважає, що електронне бронювання необхідно запустити якомога швидше. Так вийшло, що цим треком займаються Мінекономіки та Мінцифра... На порталі "Дія" буде запущено функціонал електронного бронювання", - заявила вона.
Вона розповіла, що, на думку Міноборони, всі компанії, які бронюватимуть працівників через електронний ресурс, "повинні користуватися позитивною дискримінацією".
"Це має бути автоматична поступка: швидко, без додаткових візитів до ТЦК", - заявила Чорногоренко.
За словами чиновника, Міноборони "зробило все, що повинно було з погляду готовності єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.
"Як тільки постанова буде проголосована, я думаю, що десь через три-чотири тижні... для колег, щоб "докрутити" функціонал, і ми запустимося", - заявила Чорногоренко.
З 18 травня 2024 року в Україні діє новий закон про мобілізацію, який запроваджує низку важливих змін. Зокрема, працівники критично важливих підприємств та органів державної влади можуть бути заброньовані від призову на військову службу під час воєнного стану.
Крім цього, Кабмін розширив список підприємств, співробітники яких підлягають бронюванню без обмежень: це стосується працівників ПЕК та IT-сфери.
Міноборони також розширило список критеріїв для бронювання працівників оборонно-промислового комплексу.
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