Правила бронирования работников изменили: кого теперь не смогут мобилизовать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэкономики .

"Это решение позволяет поддержать бизнес, который работает в сложных условиях, и одновременно обеспечить потребности обороны", - отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив.

В правительстве убеждены, что изменения будут способствовать функционированию прифронтовых предприятий и обеспечат сохранение рабочих мест.

Согласно решению Кабинета министров, бронь могут получить 100% военнообязанных работников критически важных предприятий, которые работают на территориях возможных боевых действий или активных боевых действий.

Ранее РБК-Украина писало, что компании могут бронировать больше сотрудников, ведь в мае в Украине изменили правила бронирования: если раньше учитывали только тех, кто состоит на воинском учете и не мобилизован, то теперь добавляются и официально трудоустроенные мобилизованные.

Также мы сообщали, что на начало 2025 года бронирование имели 950 тысяч человек, но, по словам на то время премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это никоим образом не влияет на мобилизацию.

