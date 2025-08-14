ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Правила бронирования работников изменили: кого теперь не смогут мобилизовать

Украина, Четверг 14 августа 2025 14:36
UA EN RU
Правила бронирования работников изменили: кого теперь не смогут мобилизовать Фото: правительство изменило правила бронирования от мобилизации (Facebook Винницкого ОТЦК и СП)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров изменил правила бронирования от мобилизации. Изменения коснутся жителей прифронтовых регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэкономики.

Согласно решению Кабинета министров, бронь могут получить 100% военнообязанных работников критически важных предприятий, которые работают на территориях возможных боевых действий или активных боевых действий.

Изменить лимит бронирования через портал "Дия" может государственный орган, который признал предприятие критически важным.

В правительстве убеждены, что изменения будут способствовать функционированию прифронтовых предприятий и обеспечат сохранение рабочих мест.

"Это решение позволяет поддержать бизнес, который работает в сложных условиях, и одновременно обеспечить потребности обороны", - отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив.

Порядок бронирования остается неизменным:

  • Предприятие должно быть включено в перечень критически важных - по представлению уполномоченного органа.
  • Заявления на бронирование можно подавать исключительно в электронном виде через портал "Дія".
  • Списки на бронирование работников предприятие формирует самостоятельно.

Ранее РБК-Украина писало, что компании могут бронировать больше сотрудников, ведь в мае в Украине изменили правила бронирования: если раньше учитывали только тех, кто состоит на воинском учете и не мобилизован, то теперь добавляются и официально трудоустроенные мобилизованные.

Также мы сообщали, что на начало 2025 года бронирование имели 950 тысяч человек, но, по словам на то время премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это никоим образом не влияет на мобилизацию.

Как предприятиям возобновить бронирование сотрудников от мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бронирование от мобилизации Мобилизация в Украине
Новости
На НПЗ в Волгограде сильные пожары после ударов украинских дронов, - Генштаб
На НПЗ в Волгограде сильные пожары после ударов украинских дронов, - Генштаб
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия