З порту Маріуполя вирушило третє судно з краденим в Україні металобрухтом, - мерія

Російські окупанти втретє відправили до Росії судно з украденим українським металобрухтом. Корабель відплив із порту окупованого Маріуполя у неділю, 12 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Поки путлерюгенс маше прапорами по місту, Росія в порту святкує по справжньому. Черговою відправкою краденого металопрокату з порту. Втретє. Таке воно, день Росії. День вбивці та мародера", - написав він, опублікувавши відео.

За словами Андрющенка, саме зараз окупанти розвернули російський прапор в центрі Маріуполя. Таким чином вони святкують день незалежності РФ. Хоча маріупольців на цьому "святі" немає.

"Без маріупольців, яким це "свято на костях" геть незрозуміле. Всі бачать справжнє обличчя Росії в Маріуполі. Руйнування. Вбивство. Мародерство", - додав радник мера.