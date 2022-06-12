З порту Маріуполя вирушило третє судно з краденим в Україні металобрухтом, - мерія
Російські окупанти втретє відправили до Росії судно з украденим українським металобрухтом. Корабель відплив із порту окупованого Маріуполя у неділю, 12 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Поки путлерюгенс маше прапорами по місту, Росія в порту святкує по справжньому. Черговою відправкою краденого металопрокату з порту. Втретє. Таке воно, день Росії. День вбивці та мародера", - написав він, опублікувавши відео.
За словами Андрющенка, саме зараз окупанти розвернули російський прапор в центрі Маріуполя. Таким чином вони святкують день незалежності РФ. Хоча маріупольців на цьому "святі" немає.
"Без маріупольців, яким це "свято на костях" геть незрозуміле. Всі бачать справжнє обличчя Росії в Маріуполі. Руйнування. Вбивство. Мародерство", - додав радник мера.
Як повідомлялося, 29 травня до порту Маріуполя зайшло російське вантажне судно типу "річка-море". На нього завантажують метал, який належить Україні.
Нагадаємо, супутник зафіксував рух суден у порту захопленого Маріуполя. Пізніше окупанти заявили, що хочуть вивезти з міста український метал.
У мерії повідомили, що 28 травня колаборанти почали вантажити металопродукцію у порту.
4 червня в порт Маріуполя зайшло друге судно РФ, яке відправили для мародерства металу з України.
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