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У Маріуполі окупанти почали завантажувати український метал на судна

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Маріуполь, Субота 28 травня 2022 16:19
У Маріуполі окупанти почали завантажувати український метал на судна Фото: окупанти почали вантажити метал на судна у Маріуполі (t.me/andriyshTime)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти у порту Маріуполя почали завантажувати на судна крадений український метал. Його будуть вивозити до Росії невеликими партіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Окупанти розпочали першу погрузку металопрокату з Маріупольського порту.
Оскільки немає підтвердження розблокування "нових воріт", метал будуть вивозити малими партіями. Продовжуємо фіксувати та слідкувати", - йдеться у повідомленні.

Він також закликав ЗМІ допомогти встановити отримувачів української металопродукції та маршрут кораблів.

Нагадаємо, що супутник зафіксував рух вантажних суден у порту Маріуполя. Водночас колаборанти заявили, що збираються вивезти український метал у Ростов-на-Дону.

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