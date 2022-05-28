У Маріуполі окупанти почали завантажувати український метал на судна
Російські окупанти у порту Маріуполя почали завантажувати на судна крадений український метал. Його будуть вивозити до Росії невеликими партіями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Окупанти розпочали першу погрузку металопрокату з Маріупольського порту.
Оскільки немає підтвердження розблокування "нових воріт", метал будуть вивозити малими партіями. Продовжуємо фіксувати та слідкувати", - йдеться у повідомленні.
Він також закликав ЗМІ допомогти встановити отримувачів української металопродукції та маршрут кораблів.
Нагадаємо, що супутник зафіксував рух вантажних суден у порту Маріуполя. Водночас колаборанти заявили, що збираються вивезти український метал у Ростов-на-Дону.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.