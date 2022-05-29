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У порт Маріуполя зайшло російське вантажне судно

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Маріуполь, Неділя 29 травня 2022 13:17
У порт Маріуполя зайшло російське вантажне судно Фото: у порт Маріуполя зайшов російський вантажний корабель (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У порт Маріуполя зайшло російське вантажне судно типу "річка-море". На нього завантажують метал, що належить Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

За його словами, судно класу "Славутич" має приписку порту в Ростові-на-Дону. Окупанти вже протягом другої доби завантажують на нього рулонну сталь. Ймовірно, російський корабель знову відправиться у Ростов-на-Дону.

"Черговий факт офіційного мародерства Росією як державою. Вже навіть ніхто не ховається", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, супутник зафіксував рух суден у порту захопленого Маріуполя. Пізніше окупанти заявили, що хочуть вивезти з міста український метал.

У мерії повідомили, що 28 травня колаборанти почали вантажити металопродукцію у порту.

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